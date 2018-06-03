Fenerbahçe'nin 33. başkanı Ali Koç

Ali Koç’un camiada etkin rol alma süreci, kurucularından olduğu 1907 Derneği’nin başkanlığını yapmasıyla başladı. 2004’te derneğin başına geçen Koç, bundan iki yıl sonra Fenerbahçe yönetimine girdi.



2006‘nın ardından 2009’daki seçimi de Aziz Yıldırım’ın kazanmasıyla Ali Koç bir kez daha yönetimde görev aldı. Ancak kulüp tarihinin en karanlık dönemi, bu yönetim kuruluna isabet etti. Başkan Aziz Yıldırım’ın yanı sıra asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu 1 yıl özgürlüklerinden mahrum kaldı. Ali Koç, bu süreçte UEFA ve Federasyon’la ilişkiler başta olmak üzere yönetimin öne çıkan ismi oldu, taraftarın büyük ilgi ve sevgisini topladı.



Öyle ki Aziz Yıldırım sonraki yıllarda görevden ayrılmaya karar vermesi halinde başkanlığa Ali Koç’u aday göstereceğini açıkladı. Fenerbahçe, 2012’de bir kez daha olağan seçime gitti. Bu kez yönetimde yer almayan Ali Koç sonraki 6 yıl kulüpten ayrı kaldı. Ali Koç başkanlık yolundaki ilk somut adımlarınıysa 2017 yılında attı. 1907 Derneği’nin gecesinde üyelere seslenen Koç, adaylığını açıkladı.



Ali Koç, bu dönemde taraftardan büyük destek gördü. Öyle ki bir kulüp başkanı adayının afişleri, adeta seçime hazırlanan bir siyasi parti gibi sokakları süsledi. Sosyal medyada da Ali Koç için hazırlanan videolar sıkça görünür oldu.



Fenerbahçe tarihinin en kalabalık seçimi Ülker Stadı’nda yapılırken, Ali Koç, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren isim oldu.