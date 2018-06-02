Fenerbahçe Genel Kurulu'nda gerginlik

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu gergin başladı.
İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.
Vefa Küçük'ten uyarı
Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.
Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.
İki başkanın destekçileri ayrı tirbünlerde
Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.
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