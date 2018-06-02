Arda Çakmak: Murat Cavcav kongreden kaçıyor...

Spor Toto Süper Lig’e İlhan Cavcav sezonunda veda eden Gençlerbirliği’nde her 3 senede bir toplanması gereken Olağan Genel Kurul toplanmadı.

Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket ettiği belirtilen Gençlerbirliği'nde bundan sonraki süreci mahkemelerin belirleyebileceği gündeme geldi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkan Adayı Arda Çakmak, Olağan Genel Kurul’un yapılmamasını eleştirdi ve gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti. Çakmak, ”Kanundan ve delegelerden kaçarak büyük camia olunmaz. Murat Cavcav ve ekibinin kongre yapmaktan kaçmasındaki sebep ibra edilmeyeceklerini bilmeleri” diye konuştu.

Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Başkan Adayı Arda Çakmak’ın açıklamaları şu şekilde;

"Bahanelerle kongre yapılmıyor"

Gençlerbirliği tüzüğü gereği 3 senede bir Mayıs ayında Olağan Genel Kurul toplanmalıydı. 1 Haziran’dayız ve yapılmadı. Geçen sene Murat Cavcav’ın seçildiği kongre Olağanüstü Genel Kurul’du. Orada bir dilekçe verildi deniliyor. Bu dilekçenin, yönetimin 3 seneliğine seçildiği şeklinde olduğu belirtiliyor. Oylanmayan bir dilekçeden bahsediyoruz. Ne öyle bir oylama yapıldı ne de delegelerin haberi var. Bu bahane edilerek olağan kongre yapılmıyor. Dernekler Masası ile görüşüldüğü ve küçük bir para cezasının ödenerek kongrenin ellerinden geldiği kadarıyla ötelenmesi gündemde. Bir camia için kongreden güzel ne olabilir?

"Murat Cavcav, kongre yapmaktan kaçıyor"

Gençlerbirliği neden seçime gitmiyor? Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler kongre yapıyor. Bir camia için bu önemli. Herkes eteğindeki taşları dökecek, delege de kime oy verecekse verecek. Murat Cavcav ve ekibinin kongre yapmaktan kaçmasındaki sebep; mali konuda ibra edilmeyeceklerini biliyorlar. Geçen seneki tablo ile bugünkü tablo ortada. Bundan dolayı erteliyorlar. Bilançoyu saklıyorlar. Paramız var diyorlar. Böyle olmaz. Bilançonu uluslararası kuruluşa inceletirsin, bir rapor yazarsın, herkese yollarsın, herkes susar. Paramız var diyerek bu işten kaçıyorlar ve suç işliyorlar. İlhan Bey, ne kadar zor günler olsa da kongre yaptı. Murat Cavcav kongre yapmaktan kaçıyor.

"1000 kişiyi üye yapıp kongreye gitmemeyi de anlamıyorum"

İlhan Bey vefat ettiğinde delege sayısı 950 civarıydı. Yöneticilerin birçoğunun haberi olmadan 600’e yakın delege kaydedildi. Kanun el verdiğince bu yapıldı. Şu anda 1950 civarı olduğunu duyduk. 1000 kişiyi kaydedip de neden kongre yapmadıklarını da anlayamıyorum. Kongre yapmamanın cezası çok ufak bir meblağ.

"Yüzde 20 kadar imza toplanırsa kongre kararı almak durumundalar"

Delegelerden telefonlar alıyoruz. Tekrar bir imza kampanyası başlatıp kulübe ulaştıracaklarını söylüyorlar. Kulüp delege sayısının yüzde 20’si kadar bir imza toplanırsa kongre kararı almak durumundalar. Şu günlerde Türkiye’de adalet yavaş işliyor. Bana göre yasal olmayan bir yönetimle Gençlerbirliği şu anda transfer çalışmaları yapıyor, oyuncu alıyor, oyuncu satıyor. Anlamakta zorluk çekiyoruz.

"En olumlu hareketleri Erkan Sözeri'yi göreve getirmeleri, ama..."

Murat Cavcav’ın 14 aylık döneminde en olumlu davranışı Erkan Sözeri’yi göreve getirmekti. Kongreye kulübü götürmüyor diye kızıyorum ama bu kararına kızamıyorum. Kongre yapmamaya hakkı yok. O kulüpte yönetim hakkını elde etmemelerine rağmen yapıyorlar. Biz göreve gelirsek Erkan Sözeri hoca ile yola devam ederiz. Kulübü düzlüğe çıkaracak 3 isimden biriydi. Göreve gelirsek ve anlaşırsak devam ederiz. Gençlerbirliği yönetimi, yasal olarak bu hakkı elinde bulundurmuyor. Yeni transferler iyi çıkmazsa o zaman ne olacak? Menajerler mi görevlendiriliyor, ne oluyor? Bundan haberimiz yok.

"Kanundan ve delegelerden kaçarak büyük camia olunmaz"

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün değerli yönetim kurulu üyeleri ve başkanı büyük kulüplerin neden büyük olduğunu umarım görüyorlardır. Bakın Galatasaray 3 ayda bir seçim yaptı, delegelere hesap veriyorlar. İşte böyle büyük kulüp oluyorlar. Gençlerbirliği’nin de büyük olması için bunları yapması lazım. Kanundan ve delegelerden kaçarak büyük camia olunmaz.

Ajansspor