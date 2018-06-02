Ahmet Oğuz da gitti...

Site Yorumları

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5 GB 2 Haziran 201812:45 Gitmesine karşı değilim. Daha fazla parayı kasamıza koyabilirdik. O parayı alamadıkları için yönetimi eleştiriyorum. Yoksa Ahmet'in yolu açık olsun, bizim için bitmiştir. Yeterli gayreti de göstermemiştir.

4 BAYBAY 2 Haziran 201812:04 Ugurdan da Ahmetten de kurtulduk. Genclerbirligi profilinin zedelenmesinde basrol sahibi bunlar. Zaten kalpten oynuyor olsalar gitmezler sahip cikarlardi. Eger bir takim kume duserse futbolcular gider, adamlar kalir. Nedvede sevgilerle.

3 Abdurrahman Kirmizi 2 Haziran 201811:42 Onemli olan para eden adami degil senden baska bir enayinin para vermeyecegi copluk oyuncuyu basindan atabilmek. En iyisi dedigin Sessegnon 34 yasinda 1 milyon Euro veren cikacaktir, Hopf hakeza. Ya geriye kalanlar? Asil meziyet onlari VEREBILECEK bir ahmak bulabilmekte. Hicbiride alacagini tahsil etmeden gitmeyecek haberiniz olsun. Kadro kurmakta bile zorlanacagiz bu transfer donemi.

2 Mali 2 Haziran 201811:20 Altyapı önemli ama son dönemde bizim altyapıda pas yapan,azcık koşan herkesi acayip abarttılar ve sürekli takımda tuttular. Uğur kadar olmasa da Ahmet de düşmemize büyük sebeplerden birisi. Anca saçını yapar,bek diyecek pek yanı yok. Göztepe taraftarı bize benzemez,Ahmet bol bol küfür yer