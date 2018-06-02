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Ahmet Oğuz da gitti...
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AHMET OĞUZ DA GİTTİ...

Ahmet Oğuz da gitti...

Sarı-kırmızılı yönetimin, Gençlerbirliği ile 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmet'in bonservisini 1 milyon euroya aldığı belirtildi.

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Sarı-kırmızılı yönetimin, Gençlerbirliği ile 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmet'in bonservisini 1 milyon euroya aldığı belirtildi.

Deneyimli sağ bekin Başkent ekibiyle yaptığı sözleşmede yer alan "1 milyon euroya serbest kalır" maddesinden yararalanan İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Ahmet Oğuz ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. ,

Gençlerbirliği altyapısından yetişip Hacettepe'de profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, 95 Süper Lig müsabakasına çıtkı. İzmir ekibi sağ beki Sabri Sarıoğlu'yla ise yollarını ayırmıştı. 

Göztepe'de yedek kaleci Günay Güvenç'le vedalaşılmasının ardından gözler Göktuğ Bakırbaş'a çevrildi. Geçen sezonu 1. Lig'de küme düşen Manisaspor'da kiralık geçiren Göktuğ'un takımda tutulmasına karar verildi. Ekstra kaleci transferi yapmak istemeyen sarı-kırmızılıların genç kalecileri Yavuz ve Eren'le de yola devam kararı alacağı vurgulandı. Göztepe altyapısından yetişen Göktuğ, takımda toplam 8 resmi maça çıkarken, Manisaspor'un ise 20 karşılaşmada kalesini korudu. Göktuğ, geçen sezon Manisa'nın Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90+4. dakikada gol atarak tarihe geçti. Taraftarlar 23. yaş günü kutlayan kaleciyi mesaj yağmuruna tuttu.

Sabri, Selçuk Şahin'le vedalaşan Göztepe'den ayrılan golcü Demba Ba da rekor ücretle Shanghai Shenhua'ya dönmüştü.
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5
GB
2 Haziran 201812:45
Gitmesine karşı değilim. Daha fazla parayı kasamıza koyabilirdik. O parayı alamadıkları için yönetimi eleştiriyorum. Yoksa Ahmet'in yolu açık olsun, bizim için bitmiştir. Yeterli gayreti de göstermemiştir.
4
BAYBAY
2 Haziran 201812:04
Ugurdan da Ahmetten de kurtulduk. Genclerbirligi profilinin zedelenmesinde basrol sahibi bunlar. Zaten kalpten oynuyor olsalar gitmezler sahip cikarlardi. Eger bir takim kume duserse futbolcular gider, adamlar kalir. Nedvede sevgilerle.
3
Abdurrahman Kirmizi
2 Haziran 201811:42
Onemli olan para eden adami degil senden baska bir enayinin para vermeyecegi copluk oyuncuyu basindan atabilmek. En iyisi dedigin Sessegnon 34 yasinda 1 milyon Euro veren cikacaktir, Hopf hakeza. Ya geriye kalanlar? Asil meziyet onlari VEREBILECEK bir ahmak bulabilmekte. Hicbiride alacagini tahsil etmeden gitmeyecek haberiniz olsun. Kadro kurmakta bile zorlanacagiz bu transfer donemi.
2
Mali
2 Haziran 201811:20
Altyapı önemli ama son dönemde bizim altyapıda pas yapan,azcık koşan herkesi acayip abarttılar ve sürekli takımda tuttular. Uğur kadar olmasa da Ahmet de düşmemize büyük sebeplerden birisi. Anca saçını yapar,bek diyecek pek yanı yok. Göztepe taraftarı bize benzemez,Ahmet bol bol küfür yer
1
GB
2 Haziran 201811:20
Sonrada 'beceriksiz' diyince kızıyorlar. Kulübün milli takıma çağrılan futbolcusunun sözleşmesine "1 milyon euro ya serbest kalır" maddesi koyuyorlar. Kendi aldıkları çöplere 1 milyon euro dan fazla para veriyorlar. İmza paraları bile 500 bin euro dan başlıyor. Başka örneğe gerek var mı ?
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