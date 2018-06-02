Ercan Soydaş'tan Erdoğan'a Ankaragücü forması...

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye geneli halk otobüsü esnafları ile İstanbul’da iftarda bir araya geldi.

İftar sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu 06 numaralı takımımızın formasını hediye eden Ankaragücü Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Süper Lig’e yeniden yükselmemizi tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”Büyük iş başardınız, sizleri kutluyorum, desteğimiz Süper Lig’de de devam edecek, yeni sezonda da başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.