Mehmet Yiğiner: Biz yaşamak istiyoruz...

Genel kurulda söz alan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, birçok kulübün geçmişten gelen borçlarının bulunduğuna işaret ederek, "Federasyon başkanımız ve bakanımızdan bir ricamız var. Sadece bir madde koyalım, kulüplerin gelirlerinin yarısı temlik ve haciz edilemez. Bizim önerimiz bu, bunda da ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.
"Biz yaşamak istiyoruz." diyen Yiğiner, şöyle konuştu:
"Geçmişten gelen borçlarımız var. Emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Devlet memurlarının maaşlarının bir kısmına haciz konulamıyor. Devlet yapılandırma yapıyor. Ne hikmetse bizim eski yöneticilerden bir türlü kurtulamıyoruz. Spor Toto Süper Lig'e çıktık. Tam sevineceğiz, eski yöneticilerden bir arkadaşımız 21 milyon lira para vermiş, onu istiyor. Şimdi biz bu şartlarda nasıl yaşayacağız. Bu borç bizim mi? Bizim. Bunu kademeli olarak ödeyelim. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin yarısına dokunmasınlar yaşayalım."
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