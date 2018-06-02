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Putsila Süper Lig kadrosunda...
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PUTSİLA SÜPER LİG KADROSUNDA...

Putsila Süper Lig kadrosunda...

Ankaragücü Süper Lig kadrosunu oluşturmaya başladı.

2003 Okunma

Ankaragücü Süper Lig kadrosunu oluşturmaya başladı.

Sarı-lacivertliler, iç transferde Anton Putsila ile yeniden anlaşma sağladı.

Başkent ekibi 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladI. Anton Putsila, futbol kariyerine Ankaragücü'nde devam edecek.

25 MAÇA ÇIKTI 

Ofansif hatta Ankaragücü'nün kozlarından biri olan Putsila, geride bıraktığımız sezon 25 maçta 4 gol attı. 23 maçta ilk 11'de oynayan futbolcu, 1923 dakika sahada kaldı. Putsila, ligimizde daha önce Gaziantepspor'da da oynamıştı.

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