Putsila Süper Lig kadrosunda...

Ankaragücü Süper Lig kadrosunu oluşturmaya başladı.
Sarı-lacivertliler, iç transferde Anton Putsila ile yeniden anlaşma sağladı.
Başkent ekibi 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladI. Anton Putsila, futbol kariyerine Ankaragücü'nde devam edecek.
25 MAÇA ÇIKTI
Ofansif hatta Ankaragücü'nün kozlarından biri olan Putsila, geride bıraktığımız sezon 25 maçta 4 gol attı. 23 maçta ilk 11'de oynayan futbolcu, 1923 dakika sahada kaldı. Putsila, ligimizde daha önce Gaziantepspor'da da oynamıştı.
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