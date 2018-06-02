Zeki Ünaldı neden kabul etmedi?

Süper Lig’den düşen ve kısa sürede yeniden futbolun bir numaralı vitrininde yer almayı hedefleyen Gençlerbirliği’nde, başkan Murat Cavcav’ın, kulübün deneyimli yöneticisi ve bir dönemin genel kaptanı Zeki Ünaldı’yı yeniden Beştepe’ye kazandırma girişimi olumsuz sonuçlandı.

Yeni sezon öncesinde Teknik Direktörlüğe Erkan Sözeri’yi getiren kırmızı-siyahlılar, teknik ve idari anlamda, yeni bir yapılanma için eski genel kaptanlardan Zeki Ünaldı’yı göreve getirme yolunda adım attı. Başkan Murat Cavcav’ın davetlisi olarak tatilini yarıda kesip Ankara’ya gelen Ünaldı ile Cavcav yüz yüze görüşürken, zirveden uzlaşı çıkmadı.

İlk temas telefonla oldu

Erkan Sözeri ile görüşme yapıldığı sırada, Zeki Ünaldı adının da gündeme getirildiği, geçmişte idareci-oyuncu olarak birlikte görev yapan ikilinin, yeniden Beştepe’de buluşmasının, takımı olumlu yönde motive ederek, Süper Lige dönüş yolunda önemli bir avantaj sağlayacağı fikrin ağırlık kazandığı, bunun sonucunda da Ünaldı’ya teklif götürüldü.

Ayvalık’taki yazlığında tatil yapan Ünaldı’yı başkan Murat Cavcav arayıp, takımı yeniden ayağa kaldırmak için kendisinden destek istedi. İlk görüşmede Ünaldı, “Sizi, sezon başında uyardım. Takıma acil 3-4 transfer yapılmazsa işiniz zor dedim. Beni dinlemediniz. Ara transferde onca para harcadınız, Sessegnon dışındakilerden fayda sağlayamadınız. Sivasspor maçından sonra Ümit Özat ile yolları ayırmazsanız, küme düşersiniz dedim sözlerime kulak asmadınız. Artık çok geç kaldınız. Ben şu an tatildeyim. Gelemem. Başınız sıkıştığında beni arıyorsunuz, yılların birikimine sahibim sözümüzü zamanında dinlemiyorsunuz. Sizlere hem kırgın hem de kızgınım” deyip, ilk planda teklife sıcak bakmadı.

Fabrikada yüz yüze görüşme

Ancak sonrasında, Ünaldı ikna edildi ve Ankara’ya gelip yüz yüze görüşme yapmayı kabul etti.

Önceki gün Ankara Un Fabrikası’ndaki buluşmada, Murat Cavcav’ın yanı sıra bir yönetici de görüşmede hazır bulundu. Zeki Ünaldı, görevi kabul etmesi durumunda şartlarını birer birer, başkan ve yanındaki yöneticiye aktardı. Ünaldı, görüşmede:

“Tekrar buraya dönersem, Beştepe’nin kapısından girdiğim andan itibaren, güvenlikçisinden, bahçıvanına, temizlikçisinden, aşçısına kadar herkesi, her yeri disiplin altına alır, gerekli düzenlemeleri yaparım. Zeki Ünaldı adı, prensip demektir, disiplin demektir, düzgün çalışmak demektir. Herkesin kendi işini en iyi ve en doğru şekilde yapması demektir. Yanlış gördüğüm bir şey varsa hemen müdahale ederim. Yarın bir gün, alt yapıda çalışan bir antrenörle yollarımızı ayıralım dediğimde, o kişi gelip size durumu anlatır, siz de sen işine bak biz Zeki beyle konuşuruz derseniz bu olmaz. Takımla ilgili bir karar alacağım dediğimde işime karışır ya da beni kararımdan döndürmeye çalışırsanız, işleri yürütemeyiz. Ben biri işi düzeltmeyi kafama koydum mu bunu yaparım. Ama işime karışılırsa, o işten hayır gelmez. Kulübün yönetimi vardır ancak benim de kendime göre kurallarım ve ilkelerim vardır. Geçmişte neler yaptığımı neler yapacağımı herkes bilir. Rahmetli başkan İlhan Cavcav ile nasıl çalıştığımı, işime karışıldığı, bana akıl vermeye çalışıldığı zaman nasıl tepki verdiğimi bilen bilir” ifadelerini kullandı.

Seni yeni yönetime alalım

Görüşme tamamlandıktan sonra, başkan Cavcav, yönetimin kararını ertesi gün Ünaldı’ya ileteceklerini söyleyip, zirveyi bitirdi.

Ancak ertesi gün farklı bir tablo ortaya çıktı. Ünaldı’yı başkan yerine, başkana yakın bir isim aradı ve “Zeki ağabey, kulüp genel kurul süreci içinde. Biz, sizi yeni yönetim kurulunda aramızda görmek istiyoruz. Başkan, güçlü bir yönetim kuracak. Sizin gücünüz bu yönetime güç katacak. Aramızda olmanızı istiyoruz” dedi.

Başkan Cavcav’ın, Ünaldı’yı takıma ağabeylik yapması için düşündüğü, tecrübeli ismin kulübün bütün işleyişi ile ilgilenmeyi istemesi üzerine, bu girişimin sonuçsuz kaldığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine Ünaldı, başkan Murat Cavcav’ı arayıp, “Ben, seninle yüz yüze görüşmek için tatilimi yarıda kesip geldim. Benimle görüşmen için araya aracı sokmana gerek yok. Telefon açıp kendin söyleyebilirdin. Benim sizin yönetiminize girmek gibi bir düşüncem yok. Çağırdınız, Gençlerbirliği sevdam için kalkıp geldim. Allah yolunuzu açık etsin, ben Ayvalık’a dönüyorum” deyip, konuyu kapattı.

Hürriyet