Ankaragücü taraftarından Nazlıaka'ya teşekkür ziyareti

Ankaragüçlü taraftarlar, takımı hiç bir dönem yalnız bırakmayan Aylin Nazlıaka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ankaragücü kulübünün ve taraftarının en kötü günlerinde yanında olan Nazlıaka'ya TBMM'deki makamında ziyaret eden sarı-lacivertli taraftarlar Nazlıaka'ya takıma ve taraftara her dönem sahip çıktığı için teşekkür ettiler. Ankaragücü'nün en zor günlerinde her zaman yanlarında Aylin Nazlıaka'yı görmenin mutluluğu yaşadıklarını belirten taraftarlar, Nazlıaka'ya Ankaragücü forması hediye ettiler.
Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Aylin Nazlıaka, Ankaragücü'nün Süper Lige çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve bundan sonra da şartlar ne olursa olsun Ankaragücü'nün yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
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