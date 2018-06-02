﻿
Ankaragücü taraftarından Nazlıaka'ya teşekkür ziyareti
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ TARAFTARINDAN NAZLIAKA'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Ankaragücü taraftarından Nazlıaka'ya teşekkür ziyareti

Ankaragüçlü taraftarlar, takımı hiç bir dönem yalnız bırakmayan Aylin Nazlıaka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. 

727 Okunma

Ankaragüçlü taraftarlar, takımı hiç bir dönem yalnız bırakmayan Aylin Nazlıaka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Ankaragücü kulübünün ve taraftarının en kötü günlerinde yanında olan Nazlıaka'ya TBMM'deki makamında ziyaret eden sarı-lacivertli taraftarlar Nazlıaka'ya takıma ve taraftara her dönem sahip çıktığı için teşekkür ettiler. Ankaragücü'nün en zor günlerinde her zaman yanlarında Aylin Nazlıaka'yı görmenin mutluluğu yaşadıklarını belirten taraftarlar, Nazlıaka'ya Ankaragücü forması hediye ettiler.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Aylin Nazlıaka, Ankaragücü'nün Süper Lige çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve bundan sonra da şartlar ne olursa olsun Ankaragücü'nün yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

1
Ercan Soydaş'tan Erdoğan'a Ankaragücü forması...
Mehmet Yiğiner: Biz yaşamak istiyoruz...
Putsila Süper Lig kadrosunda...
20
Ayhan Atalay'dan Ankaragücü yönetimine cevap...
2
Ankaragücü takımın abisini buldu!
2
Ve sonunda kupa Ata'nın huzurunda...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿