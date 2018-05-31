TSYD Ankara, İftarda Buluştu

19 Mayıs Spor Kompleksi’ndeki TSYD Ankara Şubesi Lokali’nde düzenlenen iftar buluşmasına, eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Arif Ölmez, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyesi Merdan Hürmeydan, MHK Başkan Vekili Metin Tokat, Spor Toto Organizasyon Müdürü Yaşar Göçer, üst klasman hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu, Özgüç Türkalp, spor yazarları, vefat eden üyelerin aileleri, İl hakem kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, bürokratlar ve dernek çalışanları katıldı.

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İftar öncesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler ve ebediyete intikal eden spor yazarlarının ruhlarına dua edildi.

Davetlilerin oruçlarını açmasının ardından ödüllü belgesel “Arman Yeter Ankaragücü”nün yönetmeni,TSYD üyesi Mahmut Yalav’ın hazırladığı barkovizyon sunumuyla vefat eden üyeler isim isim anıldı.

İftar etkinliği, TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırıoğlu’nun, “Sporla İletişimdeyiz” projesinde işbirliği yapılan Spor Toto Teşkilatı’nın başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile projeye destek olan Atletizm Federasyonu’nun başkanı Fatih Çintimar’a plaket vermesiyle sona erdi.

Kasapoğlu’nun plaketini Spor Toto Organizasyon Müdürü Yaşar Göçer aldı.

İftar etkinliği, akşamın ilerleyen saatlerine kadar Türk sporunun tartışıldığı koyu sohbetlerle sürdü.