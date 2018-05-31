Ayhan Atalay'dan Ankaragücü yönetimine cevap...

Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü yönetimi, Ahmet Gökçek'in başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Ayhan Atalay'ın kulübe 21.3 milyon TL'lik icra yazısı gönderdiğini açıklamıştı.

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Açıklama sonrası tepkilerin odak noktası haline gelen Ayhan Atalay, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde...

Geçtiğimiz gün Ankaragücü Spor Kulübü resmi sitesinden yayınlanan, açık kimliğim, ev adresim, kimlik numaramın da bulunduğu icra tebligat mazbatasının ardından sosyal medya organlarından tamamı kayıt dışı olması gereken edepsiz ve seviyesiz küfürlerle hem şahsıma, hem de aile bireylerime karşı küfürlü itham, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar pervasızca yayınlanmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki, böyle klavye arkasından küfür eden aşağılık sürüngenlerle mahkemelerde hesaplaşacağım, eğer zerre kadar yiğitlikleri varsa bu mahlûkların klavyenin arkasından değil bizzat karşıma geçerek bu yazdıklarını bir de yüzüme karşı söylemelerini istirham ediyorum. Onlar karşıma geçmek için yanıma gelmeye cesaret edemezler, adreslerini versinler ben yanlarına giderim, eğer o kadar yürekleri var ise.

Bir diğer dava konusu ise adı anılan kulüp başkanına karşı açılacaktır ki, resmi bir evrakı, adres kısımların karartmadan ve bizzat taciz için resmi sitesinden yayınlamışlardır, bunlarla da hesaplaşacağız.

İmdi gelelim asıl meseleye, bu borcun gerçek olup olmadığı sorgulanmıyor, kulüp tarafından yapılan yönlendirmeyle benim bu parayı nereden bulduğum sorgulanıyor, bunu mesele etmeyin arkadaşlar bu devletin sorunu size ne oluyor da tepiniyorsunuz. Bunu mahkemeye veren adam bu kadarını biliyordun herhalde, siz duyduklarınıza inandığınız için bu haldesiniz ya zaten.

Ayrıca merak edenlere kendi dönemimizle ilgili Maliye Bakanlığı’na olan vergi borçlarını bu kardeşiniz 12 milyon TL olarak bizzat ödemiştir. Kimse bunun için teşekkür etmediği gibi, parayı da nereden bulduğumu sormuyor. Kulüp de bunu hiç dile getirmiyor. Biz kendi dönemimizin vergi borçlarını bile ödemişiz. Hiçbir zorunluluğumuz olmadığı halde, aman laf söyleyen olmasın diye, buna ne diyeceksiniz?

Ben bu kulübe bu kadar para verdiğimi iddia ettiğim meblağın resmi belgelerle ve her kuruşu banka havalesi ile yapılan bu ödemelerin ispatı bana düşer, yoksa dolandırıcılıktan hapse girerim, siz rahat olun bunun ispatı sadece dünyada değil ahirette de kolaydır.

Size sadece şu soruyu sormanızı tavsiye ederim, mevcut başkanınıza sorun siz bu kulübe ne kadar para verdiniz, bu paralar ile ilgili nasıl bir alacak yolu izlemeyi düşünüyorsunuz, Ankaragücü’ne geldikten sonra servetinizde ne kadar artışlar oldu. Hangi işletmelerin sahibi oldunuz. Sadece bu soruların cevabı size doğru yolu gösterecektir.

Şunu aklınızdan çıkarmamalıyız ki, duyduğumuz, gördüğümüz ve hatta bizatihi yaşadığımız olaylar bile bizim inandığımız gibi olmayabilir. Bu opsiyonu ıskalayarak bir hiddet neticesinde yaptığınız eylemler sadece dünyada değil haa unutmayın ki bu hesaplar bir de büyük mahkemede açılacaktır, baktım ve üzüldüm sayfalarında dini ve milli figürlere yer veren zavallılar bir de küfür ediyorlar. Sigarasının dumanını Ramazan demeden kameraya üfürenler, dinden, Müslümanlıktan dem vurup güya Müslümanım diye geçinenleri eleştiriyor, vah ki vah!

Yaklaşık 150 sayfalık bir doküman o mazbatanın ekinde yer alıyor, bu hem kulübün resmi defter kayıtlarında, hem de banka kayıtlarında mevcuttur. Ben bunun bir sayfasını isim bölümlerini karartarak yayınlayacağım bakalım ne diyeceksiniz.

Unutulmaması gereken asıl ve esas mesele şudur ki; mesleki bir formasyon gereği ve/veya bir paye için seçilerek bir müessesenin yönetimine gelmek o müesseseye aşık olmayı gerektirmez. Ben Ankaragüçlü değilim ammaaa iddia ediyor ve iddiamda ısrar ediyorum benim bu kulüp için verdiğim çabanın ve fedakârlığın yüzde yarısı kadar uğraşan birisi daha yoktur.

Şimdiki yönetim de dâhil olmak üzere.

Tahsilatın neden bugüne denk geldiğini soran ve merak edenlere ise bunu mevcut yönetimle konuşmalarını tavsiye ederim.

Bu meseleyi öğrenmek isteyen ve efendice açıklama bekleyen kardeşlerime şunu belirtmek isterim, bu dosyanın günlük beş bin lira faizi işlemektedir, eğer ben bunu kulüpten ayrıldığımdan açmış olsaydım belki asıl alacaktan fazla faiz alacağım doğacaktı. İmdi anladınız mı fedakârlığı kimin ve neye rağmen yaptığını. Şimdi kulüp bu alacağı inkâr etsin eğer cesaretleri var ise yüzde yirmi en az inkâr tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Şimdi şu aziz ve bereketli mübarek Ramazan Ayı’nın hürmetine o küfür eden sürüngenler aynı mecralardan özür dilemezler ise bugün haklarında hem ceza, hem tazminat davaları açacağım.

Meselenin aslını öğrenmek isteyen ve vebale girmeden iffetiyle ve sabrıyla bekleyen Ankaragüçlü kardeşlerime ve kamuoyuna saygıyla arz ederim.