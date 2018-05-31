TFF'de Olağan Genel Kurul zamanı

TFF Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2017-31.05.2018 dönemiyle ilgili olarak Olağan Genel Kurul, yarın saat 10.30'da JW Marriott Hotel'de 20 gündem maddesiyle toplanacak.



Başkanlık divanının oluşumunun ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam edecek genel kurulda, TFF Başkanı Yıldırım Demirören sunuş konuşması gerçekleştirecek.



Genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 01.06.2017-31.05.2018 dönemi gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu okunacak ve görüşülecek.



TFF Başkanı ve Yönetim Kurulunun 1.06.2017-31.05.2018 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin, denetleme kurulunun 1.06.2017-31.05.2018 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası genel kurulda oylanacak.



Genel kurulda ayrıca, 1.06.2018-31.05.2019 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama da yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince genel kurulda üyelik aidatları da belirlenecek.

