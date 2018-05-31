Ankaragücü takımın abisini buldu!

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Selçuk Şahin, kulübün gençleşme politikası sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncunun Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken en ciddi ilginin Ankaragücü tarafından gösterildiği belirtildi.
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Selçuk Şahin'in tecrübesinden yararlanmak istediği bu sebeple 37 yaşındaki oyuncuyu takımında görmek istediği aktarıldı.
Selçuk Şahin'in kısa süre içerisinde Ankaragücü ile görüşmelerini sonlandırıp transferiyle ilgili kararı vermesi bekleniyor.
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