﻿
Ankaragücü takımın abisini buldu!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ TAKIMIN ABİSİNİ BULDU!

Ankaragücü takımın abisini buldu!

Ankaragücü, tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin ile görüşüyor...

5161 Okunma

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Selçuk Şahin, kulübün gençleşme politikası sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncunun Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken en ciddi ilginin Ankaragücü tarafından gösterildiği belirtildi.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Selçuk Şahin'in tecrübesinden yararlanmak istediği bu sebeple 37 yaşındaki oyuncuyu takımında görmek istediği aktarıldı.

Selçuk Şahin'in kısa süre içerisinde Ankaragücü ile görüşmelerini sonlandırıp transferiyle ilgili kararı vermesi bekleniyor.

8
Ayhan Atalay'dan Ankaragücü yönetimine cevap...
2
Ve sonunda kupa Ata'nın huzurunda...
5
Ankaragücü'nün transfer listesi hazır
3
Şampiyonluk kupası Anıtkabir'e gidiyor...
1. Lig Play-Off maçının saati değişti
4
Yiğiner, şampiyonluk kupasını Tuna'ya götürdü...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Mali
31 Mayıs 201816:45
Yaşlı ama canavar gibi adam. Tek sıkıntısı 90 dk sahada kalamıyor,son yarım saat oyundan düşüyor
﻿