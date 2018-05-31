﻿
Zeki Ünaldı "Hayır" dedi...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZEKİ ÜNALDI "HAYIR" DEDİ...

Zeki Ünaldı "Hayır" dedi...

Gençlerbirliği'nde Genel Kaptan olarak düşünülen Zeki Ünaldı, görüşmeler sonrası teklifi kabul etmedi...

2326 Okunma

Takımın 1'nci lige düşmesi sonrası yeniden yapılanmaya giren Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav, kulübün efsane yöneticilerinden Zeki Ünaldı ile geçtiğimiz salı günü görüşme yaptı ve takımın gelen kaptanlığı görevini teklif etti.

Yapılan ilk görüşmelerde kulübün durumunu değerlendirildiği öğrenilirken Zeki Ünaldı'nın kulübün bütün işleyişi ile ilgileneceği, sadece takım bazında çalışmayacağını belirtti. 

Dün yapılan ikinci görüşmede ise Murat Cavcav'ın sadece takım bazında bir manada "Abilik" yapması isteğini söylemesi üzerine Zeki Ünaldı kulübün kurumsal yapısında da ciddi problemler olduğunu, problemleri sadece takım bazında görerek başarılı olunamayacağını belirterek teklifi kabul etmedi. 

Özellikle Erkan Sözeri'nin ricası ile tatilini bölerek Ankara'ya gelen Zeki Ünaldı'nın bugün Ayvalık'a geri döneceği öğrenildi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS

 

6
Cumhuriyet ile yaşıt takımı kim düşürdü?
1
Gençlerbirliği'nden "Cem Kaya" yalanlaması...
9
Erkan Sözeri resmen Gençlerbirliği'nde...
2
Ümit Özat'ın meyhane arkadaşı ile yollar ayrıldı!
8
Erkan Sözeri evine mi dönüyor?
2
Arda Çakmak döneminde Hacettepe'de neler oldu?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Mali
31 Mayıs 201816:46
Zeki baba gelmesiyse aynı şekilde devam ederiz. Olası hoca değişikliğinde Ümit Özat leş kargasını getirirler,hep birlikte sayarız yerımızde
2
GB
31 Mayıs 201812:21
Murat Cavcav giderken biz dönüyorduk. Onun amacı taraftarın gazını almaktı. Kurumsal yerlerde "abilik" diye bir şey kaldı mı ? Zeki abilik yapacak, bir kısım unsurlar da altını oyacak öyle mi ? Yılların kurdu nelerden sorumlu olması gerektiğini söyledi, Murat Cavcav'da kabul etmedi. Şimdi Erkan Sözeri kardeşimiz için tahmin yapıyorum. 6 hafta dayanırsa başarılı sayacağım. Bu kulüpte köşeler tutulmuştur !
1
Furkan
31 Mayıs 201811:56
Zeki Ünaldıya teklif götürürek doğru iş yapma kotasını doldurmuştu zaten sayın Cavcav karar süpriz olmadı
﻿