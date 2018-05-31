Zeki Ünaldı "Hayır" dedi...

Takımın 1'nci lige düşmesi sonrası yeniden yapılanmaya giren Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav, kulübün efsane yöneticilerinden Zeki Ünaldı ile geçtiğimiz salı günü görüşme yaptı ve takımın gelen kaptanlığı görevini teklif etti.
Yapılan ilk görüşmelerde kulübün durumunu değerlendirildiği öğrenilirken Zeki Ünaldı'nın kulübün bütün işleyişi ile ilgileneceği, sadece takım bazında çalışmayacağını belirtti.
Dün yapılan ikinci görüşmede ise Murat Cavcav'ın sadece takım bazında bir manada "Abilik" yapması isteğini söylemesi üzerine Zeki Ünaldı kulübün kurumsal yapısında da ciddi problemler olduğunu, problemleri sadece takım bazında görerek başarılı olunamayacağını belirterek teklifi kabul etmedi.
Özellikle Erkan Sözeri'nin ricası ile tatilini bölerek Ankara'ya gelen Zeki Ünaldı'nın bugün Ayvalık'a geri döneceği öğrenildi.
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