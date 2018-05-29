﻿
İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü

Görüşmelere başlandığı borsaya bildirildi...

459 Okunma

Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, geçen sezonu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Karabükspor'da tamamlayan Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, Karaman ile görüşmelere başlandığını borsaya da bildirdi.

Ünal Karaman, futbolculuğu döneminde yıllarca formasını giydiği Trabzonspor'da 2009-2013 arasında teknik ekipte yer almıştı.

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor 3 - K Karabükspor 0
Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
Bursaspor 1 - Trabzonspor 3
Bursaspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük destek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿