Ankaragücü'nden Ayhan Atalay açıklaması...

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde...

Mahkeme kararı ile kulüp başkanlığı yok hükmünde sayılan Ahmet Gökçek’in yönetiminde yer alanların kulübümüzden alacakları olduğu iddiası ile başlattıkları icra takibine bir yenisi daha eklendi.

Yok hükmünde sayılan Ahmet Gökçek’in başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan ve o dönem kulübün mali saymanı olan Ayhan Bedirhan Atalay kulübümüzden alacağı bulunduğu iddiası ile 21.333.015,65.-TL’yi icra yolu ile talep etmiştir.

Aynı Ayhan Bedirhan Atalay savcılığa verdiği ifadesinde kulübe 4.000.000 TL verdiğini ve bunu da hibe olarak verdiğini ifade etmiş ise de şimdi 21.333.015,65.-TL verdiğini ve borç olarak verdiğini iddia ederek, kulübümüzden talepte bulunmaktadır.

Bu talebe karşı yasal yollara başvurular kulübümüz tarafından yapılacak olup saygı ile kamuoyuna duyurulur.