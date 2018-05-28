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Sinop'ta çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı
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SİNOP'TA ÇEŞMELER SARI-KIRMIZIYA BOYANDI

Sinop'ta çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı

Sinop'un Gerze ilçesinde, Galatasaray’ın şampiyon olması dolayısıyla çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı.

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Sinop'un Gerze ilçesinde, Galatasaray’ın şampiyon olması dolayısıyla çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı.

Geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında bu yıl çeşmeler Galatasaray’ın renklerine boyandı. UltrAslan Sinop Temsilcisi Özger Turhan, ilçedeki çeşmelerin o yıl hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyandığını söyledi.

Geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyon olduğunu belirten Turhan, "O zaman çeşmeler siyah-beyaza boyanmıştı. Şimdi ise Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızıya boyadık. Bu bir gelenek. Hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyanıyor. Ben Galatasaray taraftarı olduğum için isterim ki inşallah seneye yine aynı renklere boyarız ama başka takım olursa diyecek bir şeyimiz yok. O takımın renklerine boyanacak. Kural bu. Gelenek bu" dedi.  

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