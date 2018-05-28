''Samet Aybaba ile anlaştık''

Bursaspor'da başkanlığa yeniden seçilen Ali Ay, Teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştıklarını söyledi.
Bursaspor başkanı Ali Ay, kongre üyelerine teşekkür ederken, “İstikrara ve güvene oy verdiler” açıklamasını yaptı.
Yeni sezonda takımı Samet Aybaba'ya emanet etmek istediklerini belirten Başkan Ay, "Samet hoca ile görüştük, prensip anlaşmasına vardık, kısa sürede görüşme sonuçlanır" ifadesini kullandı.
Mustafa Er’in de iyi bir teknik direktör olduğunu aktaran Ali Ay, genç teknik adamın ilerleyen yıllarda takımı çalıştırmasını istediğini de sözlerine ekledi.
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