TED'de Kerem Mağdenli yeniden başkan...

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneği ve Genç Kolejliler Spor Kulübü Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün gerçekleşti.
Gündem madddelerinin görüşülmesi sonrası yapılan oylama sonucunda Kerem Mağdenli yeniden TED Ankara Kolejliler ve Genç Kolejliler Spor Kulübü Başkanı seçldi.
Genel Kurulda konuşma yapan Kerem Mağdenli tüm katılımcılara teşekkür etti ve yeni dönemde Kulübü hem mali disiplin altına almaya çalışacaklarını hem de Lig takımlarından altyapıya kadar tüm branşlarda TED Ankara Kolejliler adına yakışır şekilde yönetimi sürdüreceklerini ifade etti.
Yapılan Genel Kurul sonrası yönetim ve denetleme kurulu listeleri şu şekilde oluştu:
TED ANKARA KOLEJLİLER
Yönetim Kurulu:
Z.Kerem Mağdenli Kamil Akın, Tulga Dal, Altan Liman , Çağatay Kalkanoğlu, Tufan Ergür, M.Burak Arıcan, Naz Balkan Gürses, Kanat Ayas, Berk Alpay, Ayşe Karaoğuz, Erk Toros, Özgür Sülkalar
Denetleme Kurulu:
Onur İyiiş, Bahadır Çapçıoğlu, Ali Şener
GENÇ KOLEJLİLER
Yönetim Kurulu:
Z.Kerem Mağdenli, Kamil Akın, Tulga Dal, Altan Liman, Çağatay Kalkanoğlu, Tufan Ergür, BM.Burak Arıcan
Denetleme Kurulu:
Onur İyiiş, Bahadır Çapçıoğlu, Ali Şener
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