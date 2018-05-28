﻿
Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPOR, EROL BULUT İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı. Antalya'ya gelen teknik adamla son görüşmesini yapacak kırmızı beyazlı yönetim, 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

444 Okunma

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı. Antalya'ya gelen teknik adamla son görüşmesini yapacak kırmızı beyazlı yönetim, 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını tamamladı. Kırmızı beyazlı yöneticiler arasında, Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un ismi ön plana çıktı. Dün akşam saatlerinde Almanya'dan Antalya'ya gelen Erol Bulut ile menajerler aracılığıyla bağlantı kuran kırmızı beyazlılar, 43 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştı. Gün içerisinde Antalyaspor yöneticileri ile Erol Bulut bir araya gelerek, sözleşmedeki detayları görüşecek. Erol Bulut ile 3 yıllığına prensipte anlaşan Antalyaspor'un Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek törenle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor yönetimine üç yıllık bir proje sunduğunu ve bir yıllık sözleşmeyle önünü görmeden yola devam edemeyeceğini açıklamıştı.

ETİKETLER #Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut depremi
Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2
Alanyaspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2
Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿