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Ankaragücü'nün eski rakibinin yeni hocası İsmet Taşdemir
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ANKARAGÜCÜ'NÜN ESKİ RAKİBİNİN YENİ HOCASI İSMET TAŞDEMİR

Ankaragücü'nün eski rakibinin yeni hocası İsmet Taşdemir

Ümraniyespor'u geçen sezon çalıştıran Bayram Bektaş'ın Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye gitmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp, İsmet Taşdemir'le anlaşma sağladı.

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Hekimbaşı Tesisleri'nde başkan Recep Yoğurtçu ile bir araya gelen Taşdemir, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Ankaragücü'nden sonra bu sezon 1'nci lige yükselen  Altay'ı çalıştıran İsmet Taşdemir, 1'nci ligde ilk kez takım çalıştıracak.

 

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