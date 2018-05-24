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PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza
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PFDK'DAN 5 SÜPER LİG TAKIMINA CEZA

PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 takıma çeşitli cezalar verdi.

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Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Göztepe'ye 130 bin, Galatasaray ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ise 15'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı VIP Üst D Blok'taki ev sahibi takımın taraftarlarının bir sonraki karşılaşma için elektronik biletlerinin bloke edildiği kaydedildi.

Taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor maçında Spor Toto Kuzey Üst 408 ve Spor Toto Kuzey Alt 108 numaralı tribüne giriş yapanların bir sonraki karşılaşma için elektronik biletlerinin bloke edildiği aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray maçında maraton tribünü A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O blokta yer alan Göztepe taraftarına da aynı ceza verildi.
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