Gençlerbirliği'nden "Cem Kaya" yalanlaması...

Gençlerbirliği Spor Kulübünden Cem Şükrü Kaya'nın istifası ile ilgili çıkan haberlere cevap geldi.
Cem Şükrü Kaya'nın kulübe ulaşan bir istifası olmadığı belirtilen açıklamada, istifa haberleri için doğru kaynağın kulüp resmi sitesi olduğu belirtildi.
Açıklama şu şekilde...
Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda Kulüp Genel Sekreterimiz Sayın Cem Şükrü Kaya’nın kulübümüze ulaşmış bir istifa dilekçesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Başkanımız ya da yönetim kurulumuzun da Cem Şükrü Kaya’dan istifasına yönelik bir talebi asla ve asla olmamıştır . Sosyal mecrada kendini gazeteci sanan ve kullanılmaya müsait bazı insanların olduğu ve olabileceği bir gerçektir. Bu nedenle kafalarında akla hayale gelmeyecek senaryo yazanları şiddetle kınıyor, Allah’a havale ediyoruz. Kulübümüzün resmi sayfasında herhangi bir açıklama yapılmadığı sürece bu tip haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Gençlerbirliği Spor Kulübü
Gençlerbirliği Spor Kulübü her ne kadar iddiaları yalanlasa da Cem Kaya'nın arkadaşlarının attığı twitler olayın aslında öyle olmadığı izlenimini yaratıyor.
Haberimiz sonrası sosyal medya hesabımıza Göksel adı ile atılan twitte kulübe Cem Kaya'nın kendi iradesiyle istifa mektubunu kulübe faks çekilmesinden 1 gün sonra haber yapmamızı hangi yöneticinin istediği sorulmuştu. Cem Kaya ve Ümit Özat'ın yanında sürekli görünen Göksel isimli twitter kullancısının attığı twit aslında bir istifanın olduğunu ancak işleme konulmadığı izlenimi yaratıyor..
İŞTE O TWİT
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