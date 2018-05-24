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Vagner Love, ülkesine mi dönüyor?
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VAGNER LOVE, ÜLKESİNE Mİ DÖNÜYOR?

Vagner Love, ülkesine mi dönüyor?

Vagner Love, ülkesine mi dönüyor? Flamengo’nun Beşiktaş formasını giyen Brezilyalı yıldızla anlaşmak için nabız yokladığı iddia edildi.

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Vagner Love, ülkesine mi dönüyor? Flamengo’nun Beşiktaş formasını giyen Brezilyalı yıldızla anlaşmak için nabız yokladığı iddia edildi.

Beşiktaş’ın sezon ortasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love ile yol ayrımında olduğu belirtildi.

Büyük umutlarla siyah-beyazlılara gelen; ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan "Sambacı"ya Flamaengo’nun talip olduğu öğrenildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; ligde ikinci sırada olan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'ı tekrar kadrosuna katmak istiyor.

33 yaşındaki golcü, daha önce 2 farklı dönemde Flamengo forması giymişti. İlk olarak 2010 yılında Flamengo formasını taşıyan Love, 14 maçta, 15 gol attı.

Sambacı, 2012 yılında tekrar giydiği kırmızı-siyahlı formayla 43 maçta, 16 gol atmayı başarmıştı.

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