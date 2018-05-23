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Erkan Sözeri resmen Gençlerbirliği'nde...
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ERKAN SÖZERİ RESMEN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Erkan Sözeri resmen Gençlerbirliği'nde...

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu...

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Kulüp resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Erkan Sözeri ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

 

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Dikkatle Okuyun
23 Mayıs 201818:38
Olacakları şimdiden söylüyorum! Yetersiz kadro kurulacak, Erkan Sözeri 8. Hafta sonu gönderilecek yeni hoca gelecek takım PlayOf kalacak ve elenecek.....
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Ergun İnal
23 Mayıs 201818:29
Hayırlı uğurlu olsun. Futbolcuyken olan efendiliği hırsı ve istikrarı ile formasının hakkını verirdi. Umarım başarılı olur ve bizi tekrar Süper Lige taşır
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