Ümit Özat'ın meyhane arkadaşı ile yollar ayrıldı!

Murat Cavcav'ın başkan olarak seçildiği kongrede yönetim kuruluna giren ve Taraftardan Sorumlu Yönetici olarak görevlendirilen, yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonrası Genel Sekreterlik görevine getirilen ancak "Ümit Özat'tan sorumlu yönetici" olarak çalışmalarını sürdüren Cem Şükrü Kaya'nın istifasının istendiği öğrenildi.

Ümit Özat'ın ikinci döneminde yanından ayırmadığı, yöneticilikten çok yardımcısı hatta meyhane arkadaşı olarak kullandığı, maça saatler kala hocası ile birlikte türkülü eğlence mekanlarında boy gösteren Cem Şükrü Kaya'nın davranışlarından rahatsız olan Murat Cavcav ve yöneticilerin istifasını istediği iddia ediliyor.

Henüz kesin olarak doğrulanmamış olsa da Cem Şükrü Kaya'nın son günlerde kulübe uğramıyor olması bu iddiaları güçlendiriyor.

Kulüp resmi sitesinden henüz bilgileri kaldırılmayan Kaya için önümüzdeki günlerde bir açıklama yayınlanması bekleniyor...