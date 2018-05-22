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Ümit Özat'ın meyhane arkadaşı ile yollar ayrıldı!
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ÜMİT ÖZAT'IN MEYHANE ARKADAŞI İLE YOLLAR AYRILDI!

Ümit Özat'ın meyhane arkadaşı ile yollar ayrıldı!

Ümit Özat'ın kulüpte en sevdiği yöneticisi Cem Şükrü Kaya'nın istifasının istendiği öğrenildi.

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Murat Cavcav'ın başkan olarak seçildiği kongrede yönetim kuruluna giren ve Taraftardan Sorumlu Yönetici olarak görevlendirilen, yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonrası Genel Sekreterlik görevine getirilen ancak "Ümit Özat'tan sorumlu yönetici" olarak çalışmalarını sürdüren Cem Şükrü Kaya'nın istifasının istendiği öğrenildi.

Ümit Özat'ın ikinci döneminde yanından ayırmadığı, yöneticilikten çok yardımcısı hatta meyhane arkadaşı olarak kullandığı, maça saatler kala hocası ile birlikte türkülü eğlence mekanlarında boy gösteren Cem Şükrü Kaya'nın davranışlarından rahatsız olan Murat Cavcav ve yöneticilerin istifasını istediği iddia ediliyor.

Henüz kesin olarak doğrulanmamış olsa da Cem Şükrü Kaya'nın son günlerde kulübe uğramıyor olması bu iddiaları güçlendiriyor.

Kulüp resmi sitesinden henüz bilgileri kaldırılmayan Kaya için önümüzdeki günlerde bir açıklama yayınlanması bekleniyor...

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Mahmut
22 Mayıs 201820:42
Haberden daha ilginç olan haberin fotoğrafıdır. Editörü kutluyorum. Ve buradan gençlerbirliği taraftarına soruyorum; böyle bir yönetici-hoca fotoğrafını başka bir kulüpte gören var mı ? İşte çöküşün fotoğrafı budur...
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