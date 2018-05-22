Erkan Sözeri evine mi dönüyor?

Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın adını taşıyan sezonda küme düşen Gençlerbirliği, 1'nci lig için hazırlıklara başladı.
Ümit Özat'ın teknik direktörlükten ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Gençlerbirliği, bu sezon Gazişehir'de başarılı bir sezon geçiren eski futbolcusu Erkan Sözeri ile görüşme masasına oturacak.
1992 - 1998 yılları arasında Gençlerbirliği forması giyen Erkan Sözeri, Metin Diyadin ile birlikte takım kaptanlığını üstlenmişti.
1'nci ligde bir çok takımı çalıştıran Erkan Sözeri ile kulüp yönetiminin perşembe ya da cuma günü görüşeceği öğrenildi. Gaziantep Gazişehirspor ile sözleşmesi sonra eren Erkan Sözeri'nin Gençlerbirliği'ne gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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