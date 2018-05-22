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Erkan Sözeri evine mi dönüyor?
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ERKAN SÖZERİ EVİNE Mİ DÖNÜYOR?

Erkan Sözeri evine mi dönüyor?

30 yıl sonra 1'nci ligde mücadele edecek Gençlerbirliği'nde teknik direktör arayışları hız kazandı....

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Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın adını taşıyan sezonda küme düşen Gençlerbirliği, 1'nci lig için hazırlıklara başladı.

Ümit Özat'ın teknik direktörlükten ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Gençlerbirliği, bu sezon Gazişehir'de başarılı bir sezon geçiren eski futbolcusu Erkan Sözeri ile görüşme masasına oturacak.

1992 - 1998 yılları arasında Gençlerbirliği forması giyen Erkan Sözeri, Metin Diyadin ile birlikte takım kaptanlığını üstlenmişti.

1'nci ligde bir çok takımı çalıştıran Erkan Sözeri ile kulüp yönetiminin perşembe ya da cuma günü görüşeceği öğrenildi. Gaziantep Gazişehirspor ile sözleşmesi sonra eren Erkan Sözeri'nin Gençlerbirliği'ne gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Mali
22 Mayıs 201817:53
İsabetli olur. Düşmüşüz ve en doğru hocalardan birisiyle görüşüyoruz. Özatı bu takımdan uzak tutarsak başarı gelir.
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