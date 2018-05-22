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Arda Çakmak döneminde Hacettepe'de neler oldu?
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ARDA ÇAKMAK DÖNEMİNDE HACETTEPE'DE NELER OLDU?

Arda Çakmak döneminde Hacettepe'de neler oldu?

Arda Çakmak yaptığı yazılı açıklama Hacettepe döneminde yaşananları anlattı.

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Açıklama şu şekilde...

Malumunuz olduğu üzere daha önce yaptığımız açıklamada gereksiz polemiklerle kamuoyu ve camiamızı oyalamak istemediğimizi belirttik.

Dolayısıyla 19 Mayıs 2018 tarihinde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın yapmış olduğu uzun açıklamayı gerek üslup gerek içerik bakımından değerlendirmeyi kamuoyuna ve sizlere bırakmayı tercih ediyoruz.

Ancak yine de gerçeklerin laf kalabalığı altında gizlenmemesi gerekir. Geçmiş günlerden bahsedildiğinde gerçekleri sadece rakamlar anlatır, insanlarsa hatırlamak ve inanmak istediklerini.

19 Mayıs 2018 tarihinde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın açıklamasından bir bölüm:

“Peki başkan olunca Arda ne yaptı? Şimdi altyapı fetvaları veren Arda Çakmak Hacettepe gibi altyapısından gelen oyuncularla mücadele eden ikinci lig ölçülerine göre kuvvetli bir takımı dışarıdan 15-20 oyuncu transferi yaparak kötü bir ikinci lig takımına çevirdi, takımın altyapısını lağvetti. Dahası, takıma finansal açıdan zarar ettirdi, mahvetti. Defterler incelendiğinde oldukça vahim tablolarla karşılaşıldı. Allah’tan babam müdahale etti de son anda takım kurtuldu. Başarısızlığı sebebiyle de İlhan Cavcav başkanlık görevinin
Arda’dan alınarak Arif Bey’e verilmesini istedi ve Yönetim Kurulu da bu yönde karar verdi.”

Sadece Hacettespor Başkanı olduğum 2015-2016 sezonu başında takıma 11 yeni transfer yapılmıştır. Bunlardan 8’i Gençlerbirliği’nden kiralanmıştır. Bu oyuncuların transfer görüşmelerini ben değil İlhan
Cavcav yapmıştır. Taylan Antalyalı bir önceki sezon büyük umutlarla Bucaspor’dan 1.750.000 lira bonservis bedeli karşılığında alınmış ancak forma şansı bulamadığı bir sezonun ardından başka bir teklif almadığı için Hacettepespor’da değerlendirilmiştir.  Kiralanan ve transfer edilen futbolcular şunlardır.

Transferler: Kemal Akbaba, Devrim Aksungur, Ferhat Odabaşı (Hem Kemal hem Ferhat Gençlerbirliği Altyapısında yetişmiş isimlerdir. Yaşları itibariyle oldukça genç olan takıma tecrübeleriyle katkı sunacakları inancıyla transfer edilmişlerdi.

 Gençlerbirliği’nden Kiralanan Oyuncular: Taylan Antalyalı, Mehmet Bektaş, Übeyd Adıyaman, Ömer Akyörük, Onur Uslucan, Abdullah Balıkçı, Noyan Öz, Enes Uzun. (Bunlardan sadece Übeyd Gençlerbirliği
altyapısından yetişmiştir.)

Bu 8 oyuncu, 3’ü euro üzerinden olmak üzere, toplam 851 bin lira peşinat almışlardır. Diğer 11 oyuncuya ödenen peşinat miktarı ise 275 bin liradır.

Bilgilerinize sunarım.

Arda Çakmak

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkan Adayı

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2
Fikret
22 Mayıs 201819:48
Kulübün içini temizlemek lazım orası kahvehane değil emekli oturma yeri hiç değil dedikodu yuvasıhiç değil disiplinin olmadığı yerde başarı olmaaazz ben Hacettepe denbahsediyorum spor kulübü ahlak yeridir alt yapımız diyorsunuz hacettepemize lütfen arkadaşlar hacettepemize sahip çıkın
1
Sabri
22 Mayıs 201818:28
Arda kardeşim bu transferlerden Taylan futbolcu diğerleri hiç bir işe yaramaz Almanya’dan alınanları kim aldıysa gelsin hesap versin yazık kim aldığını herhalde bilirsiniz takım düşüyordu ya Mustafa kaplan olmasaydı yazık harcanan paralara yazık hacettepemize
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