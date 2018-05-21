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Şampiyonluk kupası Anıtkabir'e gidiyor...
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ŞAMPİYONLUK KUPASI ANITKABİR'E GİDİYOR...

Şampiyonluk kupası Anıtkabir'e gidiyor...

Ankaragücü yönetimi Anıtkabir ziyareti ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Anıtkabir'e yapılacak ziyaretin 26 Mayıs tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

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Ankaragücü yönetimi Anıtkabir ziyareti ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Anıtkabir'e yapılacak ziyaretin 26 Mayıs tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde: 

Anıtkabir Komutanlığı ile gerçekleştirdiğimiz yazışmalar sonucu şampiyonluk kupamız ile beraber Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve taraftarlarımız ile Atamızın huzuruna Anıtkabir’e gidiyoruz. 

Tarih: 26 Mayıs Cumartesi 
Saat: 14:00 
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