Şampiyonluk kupası Anıtkabir'e gidiyor...

Ankaragücü yönetimi Anıtkabir ziyareti ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Anıtkabir'e yapılacak ziyaretin 26 Mayıs tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

Anıtkabir Komutanlığı ile gerçekleştirdiğimiz yazışmalar sonucu şampiyonluk kupamız ile beraber Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve taraftarlarımız ile Atamızın huzuruna Anıtkabir’e gidiyoruz.

Tarih: 26 Mayıs Cumartesi

Saat: 14:00