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Arda Çakmak, kongrenin yapılmamasını değerlendirdi...
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ARDA ÇAKMAK, KONGRENİN YAPILMAMASINI DEĞERLENDİRDİ...

Gençlerbirliği Başkan adayı Arda Çakmak, Benguturk'te soruları yanıtladı...

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Gençlerbirliği'nin küme düşmesi ardından açıklamalar ve röportajlar son sürat devam ediyor.

Benguturk TV'de canlı yayına çıkan Arda Çakmak, hem projelerini anlattı hem de geçen hafta yaşanan polemiklere cevap verdi.

İşte o açıklamalar....

3
Polemiği bırakın, Genel Kurulu toplayın....
12
Murat Cavcav'dan Arda Çakmak'a cevap: Kasamızda paramız var!
1
Ümit Özat gitti, Gençlerbirliği, gençlerle kazandı...
30
Arif Ölmez'den Arda Çakmak'a sürpriz teklif. "Sana Hacettepe başkanlığını verelim"
4
Gençlerbirliği taraftarından Zeki Yavru protestosu
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