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TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip belli oluyor
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TFF 2. LİG'E YÜKSELECEK 4. EKİP BELLİ OLUYOR

TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip belli oluyor

TFF 3. Lig'de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor 22 Mayıs Salı günü  İstanbul'da karşılaşacak.

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TFF 3. Lig'de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor 22 Mayıs Salı günü  İstanbul'da karşılaşacak.

TFF 3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e yükselen 3 takımın ardından TFF 2. Lig'e çıkacak 3 ekip daha yarından itibaren oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

İlk olarak 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016'da TFF 2. Lig’de yer almıştı.

2013-2014’ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig'de hiç bulunmadı.

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