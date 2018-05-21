TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip belli oluyor

TFF 3. Lig'de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor 22 Mayıs Salı günü İstanbul'da karşılaşacak.
TFF 3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e yükselen 3 takımın ardından TFF 2. Lig'e çıkacak 3 ekip daha yarından itibaren oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.
İlk olarak 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.
Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016'da TFF 2. Lig’de yer almıştı.
2013-2014’ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig'de hiç bulunmadı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.