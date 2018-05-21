TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip belli oluyor

TFF 3. Lig'de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor 22 Mayıs Salı günü İstanbul'da karşılaşacak.

TFF 3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e yükselen 3 takımın ardından TFF 2. Lig'e çıkacak 3 ekip daha yarından itibaren oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

İlk olarak 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016'da TFF 2. Lig’de yer almıştı.

2013-2014’ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig'de hiç bulunmadı.