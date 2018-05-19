﻿
M.Başakşehir 3 - Kasımpaşa 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR 3 - KASIMPAŞA 2

M.Başakşehir 3 - Kasımpaşa 2

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-2 kazandı.

224 Okunma

M.Başakşehir 3 - Kasımpaşa 2

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-2 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia, Emre Belözoğlu (62' İrfan Can Kahveci), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Rijad Bajic (58' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor (82' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe, Loret Sadiku (79' John Murillo), David Pavelka, Samuel Eduok (85' Hasan Bilal), Ahmed Ildiz, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 6: Ahmed Ildiz (Kasımpaşa), DK 27: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 30: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 36: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 61: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 22: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 40: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 41: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 50: İlhan Depe (Kasımpaşa), DK 85: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 87: Junior Caiçara (M.Başakşehir)

﻿

M.Başakşehir - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
4
İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'ni küme düşürdüler!
İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2
Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿