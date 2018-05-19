M.Başakşehir 3 - Kasımpaşa 2
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-2 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia, Emre Belözoğlu (62' İrfan Can Kahveci), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Rijad Bajic (58' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor (82' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe, Loret Sadiku (79' John Murillo), David Pavelka, Samuel Eduok (85' Hasan Bilal), Ahmed Ildiz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 6: Ahmed Ildiz (Kasımpaşa), DK 27: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 30: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 36: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 61: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 22: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 40: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 41: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 50: İlhan Depe (Kasımpaşa), DK 85: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 87: Junior Caiçara (M.Başakşehir)
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