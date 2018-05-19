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Göztepe 0 - Galatasaray 1
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GÖZTEPE 0 - GALATASARAY 1

Göztepe 0 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Göztepe ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

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Göztepe 0 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Göztepe ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Tayfur Bingöl, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (68' Axel N'gando), Nabil Ghilas (51' Ömer Şişmanoğlu), Demba Ba (84' Muhammed Enes Durmuş)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Martin Linnes, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (64' Sinan Gümüş), Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda (85' Selçuk İnan), Garry Rodrigues (89' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Hüseyin Göçek

Gol: DK 66: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 10: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 74: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 80: Jason Denayer (Galatasaray)

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