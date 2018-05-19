Fenerbahçe 3 - Atiker Konyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena, Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk (90' Elif Elmas), Roberto Soldado (79' Vincent Janssen), Fernandao (68' Mehmet Ekici)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Patrik Carlgren, Eren Albayrak, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner (78' Orkan Çınar), Mehdi Bourabia, Vedat Bora (46' Deni Milosevic), Jens Jonsson, Moryke Fofana (86' Mustapha Yatabare), Adis Jahovic
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu
Goller: DK 28: Fernandao (Fenerbahçe), DK 34: Selim Ay (Fenerbahçe), DK 65: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 70: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 73: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 61: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 64: Selim Ay (Atiker Konyaspor), DK 82: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)
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