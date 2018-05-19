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Beşiktaş 5 - Demir Grup Sivasspor 1
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BEŞİKTAŞ 5 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Beşiktaş 5 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

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Beşiktaş 5 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Gary Medel, Necip Uysal, Domagoj Vida, Ryan Babel, Jeremain Lens (64' Mustafa Pektemek), Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (77' Fatih Aksoy), Anderson Talisca, Cyle Larin (81' Gökhan Töre)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Carl Medjani, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (79' Mert Hakan Yandaş), Robinho (75' Muhammet Demir), Arouna Kone (62' Thievy Bifouma), Emre Kılınç

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Suat Arslanboğa

Goller: DK 30: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 50: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 54: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 74: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 76: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 86: Ryan Babel (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 45: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 48: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 55: Gary Medel (Beşiktaş), DK 66: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 71: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Domagoj Vida (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: DK 66: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor)

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