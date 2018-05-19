Beşiktaş 5 - Demir Grup Sivasspor 1
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Gary Medel, Necip Uysal, Domagoj Vida, Ryan Babel, Jeremain Lens (64' Mustafa Pektemek), Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (77' Fatih Aksoy), Anderson Talisca, Cyle Larin (81' Gökhan Töre)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Carl Medjani, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (79' Mert Hakan Yandaş), Robinho (75' Muhammet Demir), Arouna Kone (62' Thievy Bifouma), Emre Kılınç
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Suat Arslanboğa
Goller: DK 30: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 50: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 54: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 74: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 76: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 86: Ryan Babel (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 45: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 48: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 55: Gary Medel (Beşiktaş), DK 66: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 71: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Domagoj Vida (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: DK 66: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor)
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