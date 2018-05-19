﻿
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

296 Okunma

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Jose Fernando Vıana De Santana, Luıs Carlos Novo Neto, Şener Özbayraklı, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Atiker Konyaspor: Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Moryke Fofana, Patrık Ulf Anders Carlgren, Mehdi Bourabıa, Adıs Jahovıc, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu

﻿

Fenerbahçe 3 - Atiker Konyaspor 2
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
Sergen Yalçın: Konyaspor'da kalmak isterim
K Karabükspor 0 - Fenerbahçe 7
K Karabükspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a gözdağı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿