Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Jose Fernando Vıana De Santana, Luıs Carlos Novo Neto, Şener Özbayraklı, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Atiker Konyaspor: Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Moryke Fofana, Patrık Ulf Anders Carlgren, Mehdi Bourabıa, Adıs Jahovıc, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
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Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Yaşar Kemal Uğurlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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