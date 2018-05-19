Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Robson De Souza, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.