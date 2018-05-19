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Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Robson De Souza, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Suat Arslanboğa

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