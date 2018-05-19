﻿
M.Başakşehir - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

216 Okunma

M.Başakşehir - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Rıad Bajıc, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Ahmed Ildız, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu

﻿

M.Başakşehir 3 - Kasımpaşa 2
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
4
İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'ni küme düşürdüler!
İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Antalyaspor 0 - M.Başakşehir 2
Antalyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿