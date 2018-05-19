M.Başakşehir - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 34. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Rıad Bajıc, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Ahmed Ildız, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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