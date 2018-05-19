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İşte Göztepe - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Göztepe - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Demba Ba, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Hüseyin Göçek

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