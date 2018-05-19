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Ankara Demirspor finali nerede ne zaman oynayacak?
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ANKARA DEMİRSPOR FİNALİ NEREDE NE ZAMAN OYNAYACAK?

Ankara Demirspor finali nerede ne zaman oynayacak?

TFF 3. Lig’de play-off final maçlarının programı açıklandı. Ankara Demirspor - Diyarbekirspor maçı finali salı günü Fatih Terim Stadyumunda oynanacak...

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TFF 3. Lig’de play-off final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının programı şöyle:

- 1. Grup

24 Mayıs Perşembe:

16.00 Düzcespor-Bayrampaşa (Balıkesir Atatürk)

- 2. Grup

22 Mayıs Salı:

16.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

- 3. Grup

23 Mayıs Çarşamba:

16.00 Tarsus İdmanyurdu-Kızılcabölükspor (Osmanlı)
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