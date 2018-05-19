Polemiği bırakın, Genel Kurulu toplayın....

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde...

Dün, yani 18 Mayıs 2018 günü, Gençlerbirliği Spor Kulübü duayen başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda son maçını oynayarak Süper Lig’e 29 sene sonra veda etti. Yıllarca unutulmayacak bu başarısızlık Gençlerbirliği’nin yıllarca birikmiş öz kaynaklarının neredeyse sıfırlanması pahasına yaşandı.