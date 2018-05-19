Polemiği bırakın, Genel Kurulu toplayın....

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde...
Dün, yani 18 Mayıs 2018 günü, Gençlerbirliği Spor Kulübü duayen başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda son maçını oynayarak Süper Lig’e 29 sene sonra veda etti. Yıllarca unutulmayacak bu başarısızlık Gençlerbirliği’nin yıllarca birikmiş öz kaynaklarının neredeyse sıfırlanması pahasına yaşandı.
Daha Ekim ayında şu yaşananları öngörüp kulübü Olağanüstü Genel Kurula götürmek isteyenler kaydedilen yeni üyelerle engellendi. Sözleşmeli futbolculardan kimi annesinin hastalığını bahane ederek ülkesine kaçtı, bir başkası ayda 80 bin lira almasına rağmen yabancı sınırlamasına takıldığı ve başka bir takıma transfer edilemediği için Beştepe tesislerinde vakit geçirdi. Hiç bir transfer hiç bir ciddi planlamanın sonucu olarak yapılmadı.
Kulüp her türlü mecrada bir iletişim faciası olarak sadece sahadaki takımdan sorumlu bir elemanla temsil edildi. Gereksiz polemikler yaratmak, basını tehdit etmek ve yanlışlara muhalif insanları karalamak için son derece kullanışlı bu şahsiyetin hipnozuyla bütün sezon uyuyanların nasıl körleştiklerine ise kulüpten gelen dünkü açıklamayla şahit olmuş durumdayız.
Bizler, yani bu metnin altında imzası bulunanlar, kulübün başkanvekili sıfatıyla yazılmış talihsizlik örneği açıklamayı hayretle karşılıyoruz.
Gençlerbirliği düşmüş ve kasası boşaltılmışken içinde “şeref, onur,haysiyet, kişilik, zavallı” gibi sözcüklerin geçtiği bir mektupla meselenin kişiselleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Gereksiz polemiklerin, şahsi suçlamaların yapılan büyük yanlışları, herkesin farkında olduğu olguları görünmez kılmasına izin vermeyeceğiz.
Hiç bir kimse Hacettepespor ve Gençlerbirliği Spor Kulüpleri üyelerinin oluşturduğu genel kurullarının üzerinde değildir. Hem Gençlerbirliği’nde hem Hacettepespor’da kimin başkan kimin başkan vekili olacağına önce Genel Kurul üyeleri sonra da seçilen yönetim kurulu üyeleri karar verir. Ne Hacettepespor Başkanlığını ne Gençlerbirliği başkan vekilliğini bir başka isme teklif etmek, bu kutlu görevleri sırf polemiğe renk olsun diye pazarlık konusu yapmak o koltukların ikisinde birden oturan kişiye yakışmamıştır.
Başkalarını “koltuk sevdası”yla suçlayan sayın başkan vekiline şunu hatırlatmak isteriz. Gençlerbirliği Spor Kulübü tüzüğü gereği her üç yılda bir Mayıs ayında Olağan Genel Kurulu’nu toplamak zorundadır. Şu güne kadar bu yasal görevinizi yerine getireceğinize dair bir emare göremediğimize göre genel kurulda ibra edilmekten, üyelerinize sportif başarısızlığınızın nedenlerini açıklamaktan, demokratik kurallar içinde bir rakiple medenî bir yarıştan kaçıyor yani koltuğunuzdan kalkmıyorsunuz.
Sizi ciddiyete, başkanvekili olduğunuz Murat Cavcav’ı Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlığına yakışır biçimde önce çalışanının sonra vekilinin arkasında kalmak yerine sorumluluk alarak kamuoyu önüne
çıkmaya davet ediyoruz.
Hem Gençlerbirliği camiası hem futbol kamuoyu sizler hakkındaki kararını çoktan vermiştir. Şimdi sıra, ne zaman yaparsanız yapın, o kaçtığınız genel kurula gelmiştir!
Saygılarımızla
Arda Çakmak, Talip Çankırı, Faruk Çoşkun, Harun Erol, Sinan Gürsoy, Kubilay Güvenç, Hakan Kaynar, Hıfzı Kuruşa, Mehmet Soylu, Serdal Ulusoy.
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