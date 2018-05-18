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Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2
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ALANYASPOR 3 - ANTALYASPOR 2

Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 3-2 kazandı.

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Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 3-2 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Welinton Silva, Barış Başdaş, Berkan Emir, Cenk Ahmet Alkılıç, Taha Yalçıner, Efecan Karaca (77' Junior Fernandes), Lucas Villafanez, Emre Akbaba, Filipe Augusto (83' Mamadou Fofana), Dyanfres Douglas (77' Francisco Wanderson)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Johan Djourou, Chico, Musa Nizam (46' Charles Fernando), Nazim Sangare, William Vainqueur, Diego Angelo, Emre Güral (70' Maicon Marques), Milan Jevtovic, Harun Alpsoy (46' Danilo Campos), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Yusuf Bozdoğan, Erkan Özdamar

Goller: DK 12: Milan Jevtovic (Antalyaspor), DK 37: Dyanfres Douglas (Alanyaspor), DK 61: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 69: Dyanfres Douglas (Alanyaspor), DK 90: Souleymane Doukara (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Filipe Augusto (Alanyaspor), DK 68: William Vainqueur (Antalyaspor), DK 84: Taha Yalçıner (Alanyaspor)

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