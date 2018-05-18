Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 3-2 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Welinton Silva, Barış Başdaş, Berkan Emir, Cenk Ahmet Alkılıç, Taha Yalçıner, Efecan Karaca (77' Junior Fernandes), Lucas Villafanez, Emre Akbaba, Filipe Augusto (83' Mamadou Fofana), Dyanfres Douglas (77' Francisco Wanderson)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Johan Djourou, Chico, Musa Nizam (46' Charles Fernando), Nazim Sangare, William Vainqueur, Diego Angelo, Emre Güral (70' Maicon Marques), Milan Jevtovic, Harun Alpsoy (46' Danilo Campos), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Yusuf Bozdoğan, Erkan Özdamar
Goller: DK 12: Milan Jevtovic (Antalyaspor), DK 37: Dyanfres Douglas (Alanyaspor), DK 61: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 69: Dyanfres Douglas (Alanyaspor), DK 90: Souleymane Doukara (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Filipe Augusto (Alanyaspor), DK 68: William Vainqueur (Antalyaspor), DK 84: Taha Yalçıner (Alanyaspor)
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