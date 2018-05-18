Evkur Y.Malatyaspor 3 - Kayserispor 2
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-2 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir (46' Fabien Farnolle), Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Matheus Doria, Nacer Barazite (69' Issiar Dia), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Emanuel Dening (59' Aytaç Kara), Azubuike Godson, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Kayserispor: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Levent Gülen, Güray Vural (46' Stephane Badji), Fernando Boldrin (79' Adem Doğan), Şamil Cinaz (66' Nikola Stojiljkovic), Erdal Öztürk, Ryan Mendes, Umut Bulut, Artem Kravets
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek, Koray Gençerler
Goller: DK 22: Rahman Buğra Çağıran (Evkur Y.Malatyaspor), DK 38: Cristian Sapunaru (Evkur Y.Malatyaspor), DK 75: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Nikola Stojiljkovic (Kayserispor), DK 90: Ryan Mendes (Kayserispor)
Sarı Kart: DK 47: Şamil Cinaz (Kayserispor)
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