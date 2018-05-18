﻿
Evkur Y.Malatyaspor 3 - Kayserispor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVKUR Y.MALATYASPOR 3 - KAYSERİSPOR 2

Evkur Y.Malatyaspor 3 - Kayserispor 2

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-2 kazandı.

270 Okunma

Evkur Y.Malatyaspor 3 - Kayserispor 2

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-2 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir (46' Fabien Farnolle), Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Matheus Doria, Nacer Barazite (69' Issiar Dia), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Emanuel Dening (59' Aytaç Kara), Azubuike Godson, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Levent Gülen, Güray Vural (46' Stephane Badji), Fernando Boldrin (79' Adem Doğan), Şamil Cinaz (66' Nikola Stojiljkovic), Erdal Öztürk, Ryan Mendes, Umut Bulut, Artem Kravets

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek, Koray Gençerler

Goller: DK 22: Rahman Buğra Çağıran (Evkur Y.Malatyaspor), DK 38: Cristian Sapunaru (Evkur Y.Malatyaspor), DK 75: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Nikola Stojiljkovic (Kayserispor), DK 90: Ryan Mendes (Kayserispor)

Sarı Kart: DK 47: Şamil Cinaz (Kayserispor)

﻿

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
Kayserispor 1 - Akhisar Bel. 2
Kayserispor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Galatasaray 2 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Galatasaray - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿