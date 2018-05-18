Trabzonspor 3 - K Karabükspor 0
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Trabzonspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jan Durica, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Juraj Kucka (70' Batuhan Artarslan), Okay Yokuşlu, Matus Bero (46' Jose Sosa), Abdülkadir Ömür (74' Hüseyin Türkmen), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Herve Kage (70' Murat Akın), Alican Karadağ (73' Özgür Yılmaz), Andrey Bliznichenko, Hamidou Traore (82' Yusuf Akbulut), Ahmet Karadayı, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 65: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 88: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 90: Joao Pereira (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 42: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 53: Tayyib Talha Sanuç (K Karabükspor), DK 58: İshak Doğan (K Karabükspor), DK 80: Hamidou Traore (K Karabükspor)
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