﻿
Trabzonspor 3 - K Karabükspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR 3 - K KARABÜKSPOR 0

Trabzonspor 3 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Trabzonspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

223 Okunma

Trabzonspor 3 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Trabzonspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jan Durica, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Juraj Kucka (70' Batuhan Artarslan), Okay Yokuşlu, Matus Bero (46' Jose Sosa), Abdülkadir Ömür (74' Hüseyin Türkmen), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Herve Kage (70' Murat Akın), Alican Karadağ (73' Özgür Yılmaz), Andrey Bliznichenko, Hamidou Traore (82' Yusuf Akbulut), Ahmet Karadayı, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 65: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 88: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 90: Joao Pereira (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 42: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 53: Tayyib Talha Sanuç (K Karabükspor), DK 58: İshak Doğan (K Karabükspor), DK 80: Hamidou Traore (K Karabükspor)

﻿

Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İlhan Cavcav sezonunun son maçları bu hafta...
K Karabükspor 0 - Fenerbahçe 7
K Karabükspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bursaspor 1 - Trabzonspor 3
Bursaspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿