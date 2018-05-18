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Akhisar Bel. 2 - Osmanlıspor 1
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AKHİSAR BEL. 2 - OSMANLISPOR 1

Akhisar Bel. 2 - Osmanlıspor 1

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Akhisar Bel. ile Osmanlıspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

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Akhisar Bel. 2 - Osmanlıspor 1

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Akhisar Bel. ile Osmanlıspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Dany Nounkeu, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen, Aykut Çeviker, Helder Barbosa (71' Daniel Larsson), Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik, Hasan Ali Adıgüzel (67' Mustafa Yumlu), Evgen Seleznyov, Bilal Kısa (88' Caner Osmanpaşa)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan (81' Zydrunas Karcemarskas), Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır (88' Luiz Carlos), Andreas Maxso, Ali Eren İyican, Ceyhun Gülselam, Furkan Özçal, Adrien Regattin, Tortol Lumanza Lembi, Sokol Cikalleshi (90' Suat Kaya)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Bahattin Şimşek, Uygar Bebek, Oğuz Terzi, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 32: Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Bel.), DK 45: Furkan Özçal (Osmanlıspor), DK 90: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.)

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