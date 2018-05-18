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Ümit Özat gitti, Gençlerbirliği, gençlerle kazandı...
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ÜMİT ÖZAT GİTTİ, GENÇLERBİRLİĞİ, GENÇLERLE KAZANDI...

Ümit Özat gitti, Gençlerbirliği, gençlerle kazandı...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Gençlerbirliği ile Bursaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 1 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Gençlerbirliği ile Bursaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Marko Milinkovic, Mehmet Taş, Elvis Manu (62' Kamal Issah), Rahmetullah Berişbek (75' İlker Karakaş), Petar Skuletic (46' Murat Duruer)

Teknik Direktör:

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Emre Taşdemir (72' Çağatay Yılmaz), Ertuğrul Ersoy (46' Onur Atasayar), Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, Ricardo Faty, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Mikel Agu, Pablo Batalla (85' ), Sinan Bakış

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara, Sarperbarış Saka

Gol: DK 15: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)
 

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Beytepeli
18 Mayıs 201820:40
Düşmedik düşürüldük, murat cavcav ve ozatin elbirliğiyle düşürüldük.
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