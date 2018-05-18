Ümit Özat gitti, Gençlerbirliği, gençlerle kazandı...

Gençlerbirliği 1 - Bursaspor 0
Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Gençlerbirliği ile Bursaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Marko Milinkovic, Mehmet Taş, Elvis Manu (62' Kamal Issah), Rahmetullah Berişbek (75' İlker Karakaş), Petar Skuletic (46' Murat Duruer)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Emre Taşdemir (72' Çağatay Yılmaz), Ertuğrul Ersoy (46' Onur Atasayar), Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, Ricardo Faty, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Mikel Agu, Pablo Batalla (85' ), Sinan Bakış
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara, Sarperbarış Saka
Gol: DK 15: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.