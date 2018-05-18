Arif Ölmez'den Arda Çakmak'a sürpriz teklif. "Sana Hacettepe başkanlığını verelim"

Hacettepe Başkanlığını ve Gençlerbirliği Başkanvekilliğini teklif eden Arif Ölmez, Arda Çakmak'ı vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmaya davet etti...

Arif Ölmez, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Kulübümüz bizlerin ve futbolcularımızın verdiği emekleri sonuçsuz bırakan, taraftarımıza izahı oldukça güç bir pozisyonda ligi tamamlamıştır. Bundan büyük üzüntü duyuyorum.

Ben 5 ay önce kardeşimi kaybettim. Bunun acısını yaşarken bir de kulübümün bu duruma düşmesi beni derinden yaraladı.

Bundan sonra elimizden gelen çabayı gösterecek ve Yüce Rabbimin izniyle tekrar hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ligler devam ederken içimizden ayrılan bazı arkadaşlarımızın muhalefet olmalarını ve yeni yönetime talip olmalarını demokratik hakları olarak görüyor ve haklı buluyorum.

Ancak bunun zamanlamasının doğru olmadığını düşünüyorum.

Ben isterdim ki Ağustos 2017’den Aralık 2017 tarihine kadar kulüple ilgilenemediğim dönemlerde daha fazla mesai harcasalar ve sevdalı oldukları bu renkleri ve armayı sahiplensinler.

Ne yazık ki bunları yapmadılar ve sürekli dedikodu ürettiler. Bunlar yetmezmiş gibi daha düne kadar yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşlarına yolsuzluk gibi zimmet gibi suçlamalarda bulundular. Vakit geçirmeden savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını başkan adayları vasıtasıyla duyurdular.

Ban Arda Çakmak, ben senin ve yanına aldığın bazı arkadaşların niyetinin ne olduğunu biliyorum. Ekibine aldığın son derece dürüst ve iyi niyetli arkadaşlarını da biliyorum.

Bu yazdıklarım şimdilik ve ilerleyen günlerde yaşadıklarım ve şahit olduklarımı da kaleme alacağım. Ben senin gibi önüme konan ve yazdırdığım yazıları okumam, ben yazarım.

Şerefli onurlu insanlar yolsuzluk ve zimmetten bahsederken bunlar her kimse çekinmeden cesaretle parmağıyla işaret ederek gösterilir ve belgelendirilir.

Biz de biliriz kimmiş bu kan emiciler, hainler, şerefsizler.

Biz de kamuoyu da öğrenmiş oluruz bizleri kimlerin kandırdığını, bu ben isem kimlerin kandırdığını.

Ortaya bir laf atarak herkesi potansiyel suçlu olarak göstermek kişiliği gelişmemiş, zavallı insanların işidir ve sen de benim nazarımda bir zavallısın ve kişiliğin oluşmamış. Eğer bir şeyler arıyorsan senin uzağında kalan arkadaşlarında arama, bulamazsın.

Hemen burnunun dibinde olanlara bak ve aklıselim hareket et. Kulüp içinde yaşadıklarını film şeridi gibi gözünün önüne getir. Bu kulübe şimdiye kadar nasıl bir faydam oldu diye düşün.

Senin derdin rahmetli başkanımızın ölümünden sonra içinde biriktirdiğin intikam duygularına esir düşerek hıncını başkalarından çıkarmak ve koltuk sevdan.

Ben kendi adıma sana ancak şunları söyleyebilirim. Suskunluğumuzu ve edebimizi muhafaza etmemizi anlayamadın. Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunu anlayamadın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gideceğim diyerek siyasi iradeye de saygısızlık yaptın.

Her tarafa oynayan biri olduğunu en iyi bilenlerdenim.

Başkanlık için değişik mecralara para teklif ettiğini söylüyorlar etrafta. Gıybetin Allah katında en büyük günahlardan biri olduğunu sen bilmiyorsan da ben biliyorum ve asla doğrudur diyemem. Boş yere yalan dolan işlerler uğraşma.

Gel önce Hacettepe Spor Kulübünde yarım bıraktığın işleri tamamla, görevi sana devredeyim.

Bununla birlikte Gençlerbirliği Spor Kulübündeki başkan vekilliği görevini sana devredeyim. Biraz daha olgunlaşırsın belki.

En önemlisi de vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulun. Şerefin, haysiyetin, onurun varsa bunların kimler olduğunu açıkla. Kulübün yönetimi olarak biz de suç duyurusunda bulunacağız ve varsa suçluların bulunmasını isteyeceğiz.

Ortaya bir laf atıyorsan, düne kadar birlikte çalıştığın arkadaşlarını peşinden gelmedikleri için haksız yere ediyorsan rahmetli başkanımızın senin de bildiğin bir sözü ile cümlemi bitiriyorum.

Gözlerinden öperim.

Arif Ölmez