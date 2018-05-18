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Arif Ölmez'den Arda Çakmak'a sürpriz teklif. "Sana Hacettepe başkanlığını verelim"
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ARİF ÖLMEZ'DEN ARDA ÇAKMAK'A SÜRPRİZ TEKLİF. "SANA HACETTEPE BAŞKANLIĞINI VERELİM"

Arif Ölmez'den Arda Çakmak'a sürpriz teklif. "Sana Hacettepe başkanlığını verelim"

Gençlerbirliği Başkanvekili ve Hacettepe Başkanı Arif Ölmez'den başkan adaylığını açıklayan Arda Çakmak'a ilginç bir teklifte bulundu.

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Hacettepe Başkanlığını ve Gençlerbirliği Başkanvekilliğini teklif eden Arif Ölmez, Arda Çakmak'ı vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmaya davet etti...

 

Arif Ölmez, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Kulübümüz bizlerin ve futbolcularımızın verdiği emekleri sonuçsuz bırakan, taraftarımıza izahı oldukça güç bir pozisyonda ligi tamamlamıştır. Bundan büyük üzüntü duyuyorum.

Ben 5 ay önce kardeşimi kaybettim. Bunun acısını yaşarken bir de kulübümün bu duruma düşmesi beni derinden yaraladı.

Bundan sonra elimizden gelen çabayı gösterecek ve Yüce Rabbimin izniyle tekrar hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ligler devam ederken içimizden ayrılan bazı arkadaşlarımızın muhalefet olmalarını ve yeni yönetime talip olmalarını demokratik hakları olarak görüyor ve haklı buluyorum.

Ancak bunun zamanlamasının doğru olmadığını düşünüyorum.

Ben isterdim ki Ağustos 2017’den Aralık 2017 tarihine kadar kulüple ilgilenemediğim dönemlerde daha fazla mesai harcasalar ve sevdalı oldukları bu renkleri ve armayı sahiplensinler.

Ne yazık ki bunları yapmadılar ve sürekli dedikodu ürettiler. Bunlar yetmezmiş gibi daha düne kadar yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşlarına yolsuzluk gibi zimmet gibi suçlamalarda bulundular. Vakit geçirmeden savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını başkan adayları vasıtasıyla duyurdular.

Ban Arda Çakmak, ben senin ve yanına aldığın bazı arkadaşların niyetinin ne olduğunu biliyorum. Ekibine aldığın son derece dürüst ve iyi niyetli arkadaşlarını da biliyorum.

Bu yazdıklarım şimdilik ve ilerleyen günlerde yaşadıklarım ve şahit olduklarımı da kaleme alacağım. Ben senin gibi önüme konan ve yazdırdığım yazıları okumam, ben yazarım.

Şerefli onurlu insanlar yolsuzluk ve zimmetten bahsederken bunlar her kimse çekinmeden cesaretle parmağıyla işaret ederek gösterilir ve belgelendirilir.

Biz de biliriz kimmiş bu kan emiciler, hainler, şerefsizler.

Biz de kamuoyu da öğrenmiş oluruz bizleri kimlerin kandırdığını, bu ben isem kimlerin kandırdığını.

Ortaya bir laf atarak herkesi potansiyel suçlu olarak göstermek kişiliği gelişmemiş, zavallı insanların işidir ve sen de benim nazarımda bir zavallısın ve kişiliğin oluşmamış. Eğer bir şeyler arıyorsan senin uzağında kalan arkadaşlarında arama, bulamazsın.

Hemen burnunun dibinde olanlara bak ve aklıselim hareket et. Kulüp içinde yaşadıklarını film şeridi gibi gözünün önüne getir. Bu kulübe şimdiye kadar nasıl bir faydam oldu diye düşün.

Senin derdin rahmetli başkanımızın ölümünden sonra içinde biriktirdiğin intikam duygularına esir düşerek hıncını başkalarından çıkarmak ve koltuk sevdan.

Ben kendi adıma sana ancak şunları söyleyebilirim. Suskunluğumuzu ve edebimizi muhafaza etmemizi anlayamadın. Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunu anlayamadın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gideceğim diyerek siyasi iradeye de saygısızlık yaptın.

Her tarafa oynayan biri olduğunu en iyi bilenlerdenim.

Başkanlık için değişik mecralara para teklif ettiğini söylüyorlar etrafta. Gıybetin Allah katında en büyük günahlardan biri olduğunu sen bilmiyorsan da ben biliyorum ve asla doğrudur diyemem. Boş yere yalan dolan işlerler uğraşma.

Gel önce Hacettepe Spor Kulübünde yarım bıraktığın işleri tamamla, görevi sana devredeyim.

Bununla birlikte Gençlerbirliği Spor Kulübündeki başkan vekilliği görevini sana devredeyim. Biraz daha olgunlaşırsın belki.

En önemlisi de vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulun. Şerefin, haysiyetin, onurun varsa bunların kimler olduğunu açıkla. Kulübün yönetimi olarak biz de suç duyurusunda bulunacağız ve varsa suçluların bulunmasını isteyeceğiz.

Ortaya bir laf atıyorsan, düne kadar birlikte çalıştığın arkadaşlarını peşinden gelmedikleri için haksız yere ediyorsan rahmetli başkanımızın senin de bildiğin bir sözü ile cümlemi bitiriyorum.

Gözlerinden öperim.

Arif Ölmez

 

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9
Beytepeli
19 Mayıs 201803:22
Trollerin türemesi, komik ve saçma yorumlarda bulunmaları hem üzücü hem de murat c - özat ekibi ve yandaşlarının düzeyinin görülmesi açısından önemli, ama düşünmeden yazan insanların yazdıklarını görmek açısından üzücü.
8
Beytepeli
19 Mayıs 201803:06
Sayın Arif Bey, madem iddialar sizi rahatsız ediyor ve bir açıklama metni yazıyorsunuz, o zaman kulüp hesap ve işlemlerini, ümit ozat döneminde transfer edilen tüm futbolcuların banka hesap
7
Hamit Guler
19 Mayıs 201801:04
Yolsuzluk yoksa yapin kongreyi cikarin gercek defteri kitabi bilancolari herkese ispat edin Arda da adayliktan cekilsin. Ispat edin kulupte sabahlara kadar kafa cekilmedigini, sectiginz hocanin pesinde borc tahsilcilerinin kulupte gece dolasmadigini,Yabanci oyuncularin eski hocanizin guruplarina katilmadigi icin sahada oynamak istemedigini.Hocanizin kafa cekip battaniye altinda sizmadigini, kumarda her defada 100 bin euroyu basmadigini..Bursa macinda cigiden can siperane topu cikaran oyuncu niye Umit bey varken parmak oynatmadi? Senin argumanin yok anca hakaret ile seviyeni gosteriyorsun. Sizi orada bu taraftar barindirmayacak goreceksiniz.
6
Yasin kahraman
19 Mayıs 201801:03
Arif olmez serefli onurlu insan arda cakmak oncelikle kim genclerbirligini soyduysa onlari aciklasin kendisine cok guveniyor madem hacettepeyi super lige cikarsin arda baskanlik yapamaz once saygili ve patapatsiz olmamali para bittia bitti paralar napacan senmi harciycan Allah gostermesin gercekten para biter yolsuzluk ozaman olur kulubde paranin bittigi falan yok her sezon arkadaslar kulublerin kasalari dibi bukur sezon sonu siralama parasi alir bu yil icin 17 nci icin 34 milyon ve kasada kalan 20 milyon ortalama 50 milyon, kayiplar telafi edilir daha guclu cikariz asla arda cakmaga itibar etmeyiniz cavcavin ihtiyaci yok ...
5
Serkan
18 Mayıs 201823:39
Arda bey alın Hacettepe yi gösterin kendinizi hedefiniz ve ekibiniz en önemlisi paranız varsa sizleri bekliyoruz ve güveniyoruz haydi Başkan şampiyon yap Hacettepemizi
4
Dikkat
18 Mayıs 201822:26
Arif Ölmez denen kişi en büyük hayali Gençlerbirliği’nin Başkanı olmak. Geçen sezon ring, agon, velikonja, matei, bady transferlerinde kendisinin onayı vardır!!!! Yarası olan gocunur!!!!!!
3
Mor menekşeler
18 Mayıs 201822:03
Arda Başkan alın Hacettepe yi Arif ölmezin dediği gibi gösterin kendinizi
2
Sabri
18 Mayıs 201821:54
Arda bey kardeşim al Hacettepe yi şampiyon yap iki senede süper lige çıkar hacettepe de tarihi bir kulüp hacettepemizi al Başkan ol bunlata cevabını ver kardeşim hodri meydan ARDA başkan seni bekliyoruz gençlerbirliğini size vermezler
1
Kamil
18 Mayıs 201819:51
Ne terbiyesiz adamlarsınız ya. İlhan başganın hatrına iatifa edin de bi ferahlayalım. Arif Ölmez Murat Cavcav gibilerinden kurtulmamız şart.
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