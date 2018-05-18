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Gençlerbirliği taraftarından Zeki Yavru protestosu
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GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARINDAN ZEKİ YAVRU PROTESTOSU

Gençlerbirliği taraftarından Zeki Yavru protestosu

Bu sezon sergilediği performans ile tepkilerin odaklarından biri haline gelen Zeki Yavru'yu Gençlerbirliği taraftarı protesto etti...

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Bu sezon oynadığı oyundan çok agrasiflikleri ile gündemden düşmeyen Zeki Yavru'yu Bursaspor karşılaşması sırasında Gençlerbirliği taraftarları protesto etti.

Oyuncunun ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar daha sonra "Zeki Yavru dışarı" sloganları attı.

Maraton tribünündeki taraftarların protesto etmesi üzerine cevap veren Zeki Yavru'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

İşte o görüntüler...

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Ergun X
18 Mayıs 201822:58
Tamam belki yürekten oynuyor ama takım arkadaşına taraftara kulüp üyelerine bile saygısı olmayan bir adam takımın içinde terör estiriyor bizler farkındayız ama siz farkedememissiniz anlaşılan. Yürekten oynamak Gençlerbirliği formasını giymek için yeterli değildir önce insan olmak gerekir.
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Adam haklı
18 Mayıs 201820:32
Sahada Zeki yavru kadar yürekten oynamayan bir sürü futbolcu ordusu var onlara neden ses çıkmadı
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