Gençlerbirliği taraftarından Zeki Yavru protestosu

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Ergun X

18 Mayıs 201822:58

Tamam belki yürekten oynuyor ama takım arkadaşına taraftara kulüp üyelerine bile saygısı olmayan bir adam takımın içinde terör estiriyor bizler farkındayız ama siz farkedememissiniz anlaşılan. Yürekten oynamak Gençlerbirliği formasını giymek için yeterli değildir önce insan olmak gerekir.