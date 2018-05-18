Gençlerbirliği taraftarından Zeki Yavru protestosu

Bu sezon oynadığı oyundan çok agrasiflikleri ile gündemden düşmeyen Zeki Yavru'yu Bursaspor karşılaşması sırasında Gençlerbirliği taraftarları protesto etti.
Oyuncunun ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar daha sonra "Zeki Yavru dışarı" sloganları attı.
Maraton tribünündeki taraftarların protesto etmesi üzerine cevap veren Zeki Yavru'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
İşte o görüntüler...
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