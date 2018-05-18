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Gençlerbirliği hep Bursaspor ile oynasa Skuletiç gol kralı olurdu!
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GENÇLERBİRLİĞİ HEP BURSASPOR İLE OYNASA SKULETİÇ GOL KRALI OLURDU!

Gençlerbirliği hep Bursaspor ile oynasa Skuletiç gol kralı olurdu!

Gençlerbirliği'nin bu seneki verimsiz forveti Peter Skuletic, tüm maçlarını Bursaspor ile oynasa gol kralı olurdu....

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Bu sezon kupa dahil 10 gole imza atabilen Gençlerbirliği'nin verimsiz forveti Peter Skuletic, bunun 4 tanesini 4 Bursaspor maçında attı.

Bursaspor ile bu sene oynanan 2 lig ve 2 kupa maçında rakip fileleleri havalandıran Skuletic, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımı öne geçiren golü atmıştı.

Ziraat Türkiye Kupasında 16'lara kalan Gençlerbirliği'nde turu geçiren goller de Skuletic'den gelmişti.

İlk karılaşmada takımını öne geçiren golü atan Skuletiç, ikinci karşılaşmada da galibiyet golünü atarak Gençlerbirliği'ni son 8'e taşımıştı.

Bugün oynanan karşılaşmada da 15'nci dakikada fileleri havalandıran Skuletiç, Bursaspor karşısında oynadığı 4 karşılaşmada da gol atmayı başardı.

Bu sezon Gençlerbirliği'nde Bursaspor'a başka gol atan futbolcu olmadı.

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