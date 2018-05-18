Akhisar Bel. - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Akhisar Bel. ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Orhan Taşdelen, Hasan Ali Adıgüzel, Yevgen Seleznov, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Bilal Kısa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Andreas Beyer Maxso, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Uygar Bebek, Oğuz Terzi, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.