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Akhisar Bel. - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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AKHİSAR BEL. - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Akhisar Bel. - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Akhisar Bel. ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 34. haftasında Akhisar Bel. ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Orhan Taşdelen, Hasan Ali Adıgüzel, Yevgen Seleznov, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Bilal Kısa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Okan Buruk

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Andreas Beyer Maxso, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Bahattin Şimşek, Uygar Bebek, Oğuz Terzi, Abdulkadir Bitigen

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